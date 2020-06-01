В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 1 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
Синоптики предупредили о сильных дождях в Украине
На востоке пройдут дожди, температура до +24°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +22°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +17°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +15°. В центре пройдут дожди, температура до +22°.
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Ощущается как:+14 °
Влажность:47 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:45
Закат20:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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