В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)

Теплее всего будет на востоке.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 1 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +24°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +22°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +17°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +15°. В центре пройдут дожди, температура до +22°.

Прогноз на 1 июня / УНИАН

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