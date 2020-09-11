Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

Лишь в западных областях ожидается облачность.

Погода на 12 и 13 сентября / фото Pexels

В ближайшие выходные, 12 и 13 сентября, в Украине прогнозируется теплая и солнечная погода. Лишь в отдельных регионах будет наблюдаться переменная облачность.

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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°, солнечно. В воскресенье переменная облачность, +15°...+27°.

Во Львове в субботу без осадков, ночью +12°, днем +24°, переменная облачность. В воскресенье будет облачно, +13°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +24°, без осадков, небольшая облачность. В воскресенье ночью +13°, днем +25°, облачно.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +10°...+24°. В воскресенье до +27°, без осадков, переменная облачность.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +15°...+28°, без осадков.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +24°. В воскресенье небольшая облачность, +11°...+26°.

В Днепре в субботу без осадков, солнечно, температура ночью +10°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +11°...+29°.

В Симферополе будет ясно, +17°...+28°. В воскресенье +16°...+28°, небольшая облачность.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +9°, днем +17°. В воскресенье будет немного облачно, температура до +19°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +7°, днем +26°. В воскресенье температура до +29°, ясно и безоблачно.

В Северодонецке завтра без осадков, солнечно, температура ночью +10°, днем +27°. В воскресенье +10°...+29°, без осадков.

Погода в Украине 12 сентября / УНИАН

Погода в Украине 13 сентября / УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +21°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +12°, днем до +26°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +25°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +25°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +10°…+25°.

В Затоке в субботу будет ясная и безоблачная погода, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура до +29°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +29°, в воскресенье будет ясно и безоблачно, температура воздуха +14° …+28°.

Погода в Украине: последние новости