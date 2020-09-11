Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Лишь в западных областях ожидается облачность.
В ближайшие выходные, 12 и 13 сентября, в Украине прогнозируется теплая и солнечная погода. Лишь в отдельных регионах будет наблюдаться переменная облачность.
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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°, солнечно. В воскресенье переменная облачность, +15°...+27°.
Во Львове в субботу без осадков, ночью +12°, днем +24°, переменная облачность. В воскресенье будет облачно, +13°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +24°, без осадков, небольшая облачность. В воскресенье ночью +13°, днем +25°, облачно.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +10°...+24°. В воскресенье до +27°, без осадков, переменная облачность.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +15°...+28°, без осадков.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +24°. В воскресенье небольшая облачность, +11°...+26°.
В Днепре в субботу без осадков, солнечно, температура ночью +10°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +11°...+29°.
В Симферополе будет ясно, +17°...+28°. В воскресенье +16°...+28°, небольшая облачность.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +9°, днем +17°. В воскресенье будет немного облачно, температура до +19°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +7°, днем +26°. В воскресенье температура до +29°, ясно и безоблачно.
В Северодонецке завтра без осадков, солнечно, температура ночью +10°, днем +27°. В воскресенье +10°...+29°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +21°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +12°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +25°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +25°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +10°…+25°.
В Затоке в субботу будет ясная и безоблачная погода, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура до +29°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +29°, в воскресенье будет ясно и безоблачно, температура воздуха +14° …+28°.
Погода в Украине: последние новости
- Винница+22°... +8°
- Днепр+27°... +11°
- Донецк+30°... +11°
- Житомир+20°... +9°
- Запорожье+28°... +13°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+21°... +8°
- Кропивницкий+25°... +9°
- Луганск+30°... +12°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+30°... +14°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+20°... +5°
- Тернополь+21°... +8°
- Харьков+22°... +8°
- Херсон+31°... +15°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+23°... +9°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+23°... +11°