С четверга погода по всей стране изменится.

Последняя неделя 2023 года будет в Украине с нетипичной погодой, как для декабря. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Атмосферное давление будет постепенно расти. С четверга в Украине будет преобладать погода без осадков, а главное то, что мы почувствуем повышение температуры, говорят синоптики.

По их данным, сегодня днем в северной и северо-восточной частях ожидается умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Видео дня

27 декабря в северной и северо-восточной частях пройдет небольшой дождь, а уже 28 декабря в Украине будет без осадков.

Ветер ожидается западный и юго-западный, 7-12 м/с, временами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура 26-27 декабря ночью 1-6° тепла, днем 5-11°, на юге страны и Прикарпатье до +14°. 28 декабря в Украине ночью от 2° тепла до 3° мороза, а днем столбики термометров по всей стране покажут 0-7° тепла.

Будет ли снег в Украине в новогоднюю ночь - прогноз

На рубеже 2023 и 2024 годов в Украине ожидается прохождение атмосферных фронтов. По данным метеоролога Игоря Кибальчича, в новогоднюю ночь под влиянием слабого барического гребня с юга, существенных осадков не ожидается по всей стране и только в районе Полесья и в Карпатах возможен снег и мокрый снег. Температура в праздничную ночь, по прогнозу, будет колебаться около "нуля".

Вас также могут заинтересовать новости: