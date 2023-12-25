До конца года в Украине ожидается "плюс".

Последняя неделя уходящего 2023 года в Украине будет очень теплой. По всей стране ожидается плюсовая температура, местами не исключено потепление до +10°...+14°. В первую половину недели периодически будет дождить. С четверга осадков станет меньше, а солнца больше, однако 31 декабря нас ждет пасмурная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На Рождество, 25 декабря, в Украину ворвется резкое потепление, которое будет сопровождаться дождями и сильным ветром. Температура поднимется до +5°...+10°, местами на юге и западе воздух прогреется до +10°...+13° и лишь на востоке будет не выше +3°...+4°.

26 декабря дожди ожидаются на севере и северо-западе Украины. На остальной территории будет преобладать небольшая облачность, а столбики термометров покажут от +5° на востоке до +14° на западе.

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В среду, 27 декабря, дожди ожидаются на севере, востоке и в ряде центральных областей Украины. Температура практически по всей стране установится на уровне +6°...+9°, на юге будет теплее - до +11°.

В четверг, 28 декабря, осадки покинут территорию нашей старны, а температура немного снизится. Теплее всего будет на западе, +5°...+9°, на юге ожидается от +4° до +8°, а на остальной территории похолодает до +1°...+5°.

29 декабря украинцев ждет сухая погода с небольшой облачностью. Температура повысится до +7°...+9°, на юге - до +12° и лишь на северо-востоке будет +3°...+5°.

В субботу, 30 декабря, существенных изменений погоды не ожидается. Температура будет от +4° до +11°. Без осадков, небольшая облачность.

Завершится 2023 год в Украине сухой, пасмурной, но теплой погодой. В большинстве областей будет +4°...+7°, на юге и в районе Кривого Рога ожидается до +9°..+12°.

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