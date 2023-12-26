В канун Нового года мы все чаще наблюдаем пасмурную и бесснежную погоду, порой с туманами и слабым дождем. Этот год не станет исключением. Об этом свидетельствует прогноз метеоролога Игоря Кибальчича, пишет "Метеопрог".
Погода 31 декабря
По его данным, 31 декабря и 1 января ожидается прохождение атмосферных фронтов с запада и преобладание циклонической деятельности.
По прогнозу, днем 31 декабря в западных, северных и центральных областях Украины пройдет дождь, местами с мокрым снегом. В восточной и южной части существенных осадков не предвидится.
"В новогоднюю ночь под влиянием слабого барического гребня с юга, существенных осадков не ожидается по всей стране и только в районе Полесья и в Карпатах возможен снег, мокрый снег", - прогнозирует Игорь Кибальчич.
Температура воздуха днем 31 декабря составит +3...+8 °С. В новогоднюю ночь будет колебаться около 0 °С. В южной части и в Крыму новогодняя ночь пройдет при температуре +1 ... +6 °С.
Погода 1 января
По словам метеоролога, днем 1 января влияние балтийского циклона и его фронтов распространится практически на всю территорию Украины. Благодаря этому ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, мороси, мокрого снега, будут наблюдаться туманы, местами гололедица.
Столбики термометров покажут 1 января +3...+8 °С, а на юге воздух прогреется вплоть до +6 ... +11 °С.
"Как видим, за счет аномально высоких температур в большинстве областей нашей страны Новый год пройдет без снега, а вот в Карпатах можно любоваться настоящей зимней сказкой при небольшом морозе в пределах -1...-6 °С и слабой метели", - рассказал метеоролог.
Также, по его данным, кратковременное выпадение снега и формирование временного снежного покрова возможно на крайнем севере Украины и в районе Полесья.
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Укргидрометцентр прогнозирует, что в восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях осадков выпадет несколько больше нормы. в то же время средняя за месчц температура ожидается на 1,5-2° выше нормы.