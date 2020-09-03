В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября
Ожидаются грозы, град и шквалы.
В четверг, 3 сентября, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы, град и шквалы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих областях похолодает (карта)
Об этом сообщает Львовский региональный центр гидромететорологии.
Так, днем 3 сентября днем местами грозы, град, шквалы 15-20 м/с. В Черновицкой области местами значительные дожди. Ночью и утром местами туман видимостью 200-500 м.
Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности, "желтый".
Непогода в Украине
- Во вторник, 25 августа, сильный ливень накрыл Киев. Непогода накрыла разные районы столицы с раннего утра. В Соломенском районе посреди дороги, затопленной после мощного дождя, застряла маршрутка. В результате люди оказались заблокированными внутри.
- Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром. От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве дискомфорт, то в районе улице Конякина, традиционно, разлилась большая лужа.
- В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливней потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
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