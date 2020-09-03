В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября

Ожидаются грозы, град и шквалы.

В западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН

В четверг, 3 сентября, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы, град и шквалы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Львовский региональный центр гидромететорологии.

Так, днем 3 сентября днем местами грозы, град, шквалы 15-20 м/с. В Черновицкой области местами значительные дожди. Ночью и утром местами туман видимостью 200-500 м.

Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности, "желтый".

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