В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября

10:03, 3 сентября 2020
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Ожидаются грозы, град и шквалы.

В западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН
В западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН

В четверг, 3 сентября, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы, град и шквалы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих областях похолодает (карта)

Об этом сообщает Львовский региональный центр гидромететорологии.

Так, днем 3 сентября днем местами грозы, град, шквалы 15-20 м/с. В Черновицкой области местами значительные дожди. Ночью и утром местами туман видимостью 200-500 м.

Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности, "желтый".

Непогода в Украине

  • Во вторник, 25 августа, сильный ливень накрыл Киев. Непогода накрыла разные районы столицы с раннего утра. В Соломенском районе посреди дороги, затопленной после мощного дождя, застряла маршрутка. В результате люди оказались заблокированными внутри.
  • Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром. От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве дискомфорт, то в районе улице Конякина, традиционно, разлилась большая лужа.
  • В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливней потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).

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