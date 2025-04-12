Синоптики предупреждают о заморозках как на почве, так и в воздухе.

В Украине ближайшие две ночи ожидаются заморозки. Предупреждение об опасных метеолорогических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Ночью 13 апреля в Украине заморозки в воздухе 0-5°", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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Днем в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков, только ночью на юго-востоке страны местами пройдет небольшой мокрый снег.

Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Днем воздух прогреется до +10°...+15°, в западных областях потеплеет до +18°. В Карпатах без осадков. Температура ночью -3°...-8°, а днем +6°...+11°.

Также ночью 14 апреля по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-5°. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине меняется

В течение ближайших трех суток синоптическая ситуация над территорией страны существенно изменится. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

В большинстве областей осадки прекратятся, ночью возможны заморозки, зато днем воздух будет прогреваться.

По данным Укргидрометцентра, 12 апреля в Украине еще будет сохраняться влияние холодной воздушной массы, тогда как на юге будет наблюдаться действие атмосферных фронтов. Однако уже 13 и 14 апреля над страной начнет формироваться зона высокого давления. В этот период с западного и юго-западного направлений начнет поступать теплый воздух, что будет способствовать росту дневной температуры.

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