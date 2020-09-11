Тепло и солнечно: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

15:46, 11 сентября 2020
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Осадков завтра не ожидается.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

В субботу, 12 сентября, по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода.

Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра

Так, завтра на востоке Украины столбики термометров поднимутся до +26 градусов, на юге ожидается +25...+29 градусов.

В западных областях будет немного прохладнее: днем ожидается от +21 до +25 градусов. На севере Украины 12 сентября температура поднимется до +23 градусов. В центрельных областях днем синоптики прогнозируют +21...+26 градусов.

При этом по всей стране завтра будет солнечно и сухо.

Погода в Украине на 12 сентября / Укргидрометцентр
Погода в Украине на 12 сентября / Укргидрометцентр

Погода в Украине 

Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на следующей неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится. 

В ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 25 сентября. 

В пятницу, 11 сентября, в Украине немного снизится температура, осадков в этот день синоптики не обещают. 

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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