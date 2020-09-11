Тепло и солнечно: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Осадков завтра не ожидается.
В субботу, 12 сентября, по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, завтра на востоке Украины столбики термометров поднимутся до +26 градусов, на юге ожидается +25...+29 градусов.
В западных областях будет немного прохладнее: днем ожидается от +21 до +25 градусов. На севере Украины 12 сентября температура поднимется до +23 градусов. В центрельных областях днем синоптики прогнозируют +21...+26 градусов.
При этом по всей стране завтра будет солнечно и сухо.
Погода в Украине
Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на следующей неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится.
В ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 25 сентября.
В пятницу, 11 сентября, в Украине немного снизится температура, осадков в этот день синоптики не обещают.
- Винница+22°... +8°
- Днепр+27°... +11°
- Донецк+30°... +11°
- Житомир+20°... +9°
- Запорожье+29°... +13°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+21°... +8°
- Кропивницкий+25°... +9°
- Луганск+30°... +12°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+30°... +14°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+19°... +9°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+20°... +5°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+23°... +8°
- Херсон+31°... +15°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+23°... +9°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+23°... +11°