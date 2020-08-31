Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине первого сентября
Местами температура достигнет + 36 градусов.
Во вторник, 1 сентября, в Украине ожидается очень жаркая погода.
Погода на последний день лета: в Украине будет очень жарко (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, в большинстве областей завтра предполагается +30...+36 градусов. Однако на западе Украины пройдут дожди с грозами, а температура воздуха будет ниже: +22...+27 градусов. Однако в Черновицкой области и на Хмельнитчине будет около + 30 градусов.
В Киеве во вторник будет сухо и жарко.
Погода в Украине
На этой неделе погода в Украине будет жаркой, в западных областях местами пройдут дожди.
В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается.
В понедельник, 31 августа, по всей Украине будет очень жарко, температура днем до +35°. При этом дождей в стране не ожидается.
- Винница+33°... +18°
- Днепр+35°... +17°
- Донецк+33°... +16°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+35°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+32°... +20°
- Кропивницкий+34°... +15°
- Луганск+33°... +15°
- Луцк+29°... +14°
- Львов+28°... +13°
- Николаев+35°... +16°
- Одесса+29°... +20°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+31°... +14°
- Симферополь+33°... +15°
- Сумы+31°... +16°
- Тернополь+32°... +14°
- Харьков+33°... +14°
- Херсон+35°... +17°
- Хмельницкий+33°... +16°
- Черкассы+34°... +15°
- Чернигов+30°... +15°
- Черновцы+33°... +16°