Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине первого сентября

14:10, 31 августа 2020
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Местами температура достигнет + 36 градусов.

Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS
Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS

Во вторник, 1 сентября, в Украине ожидается очень жаркая погода.

Погода на последний день лета: в Украине будет очень жарко (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook

По ее информации, в большинстве областей завтра предполагается +30...+36 градусов. Однако на западе Украины пройдут дожди с грозами, а температура воздуха будет ниже: +22...+27 градусов. Однако в Черновицкой области и на Хмельнитчине будет около + 30 градусов.

В Киеве во вторник будет сухо и жарко.

Скриншот / facebook.com/tala.didenko
Скриншот / facebook.com/tala.didenko

Погода в Украине

На этой неделе погода в Украине будет жаркой, в западных областях местами пройдут дожди. 

В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается. 

В понедельник, 31 августа, по всей Украине будет очень жарко, температура днем до +35°. При этом дождей в стране не ожидается. 

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Теги: #погода в Украине#жара в Украине
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