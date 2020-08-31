Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до +35° (карта)
Жарко будет по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 31 августа, в Украине без осадков, температура днем до +35°.
Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода
На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.
На западе Украины без осадков. Температура до +33°.
В северных областях также облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +34°.
Погода в Украине
До конца августа по всей Украине будет держаться жаркая и солнечная погода. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов.
Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что погода в сентябре 2020 в Украине будет преимущественно теплой, заморозков и сильных дождей не ожидается.
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Погода в Украине
- Винница+33°... +16°
- Днепр+34°... +16°
- Донецк+33°... +15°
- Житомир+33°... +18°
- Запорожье+34°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +13°
- Киев+32°... +19°
- Кропивницкий+34°... +14°
- Луганск+33°... +14°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+29°... +14°
- Николаев+35°... +16°
- Одесса+29°... +20°
- Полтава+32°... +14°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+31°... +14°
- Тернополь+32°... +15°
- Харьков+32°... +13°
- Херсон+35°... +18°
- Хмельницкий+33°... +18°
- Черкассы+34°... +15°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+34°... +17°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+18 °
Влажность:94 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:71 %
Восход:06:38
Закат19:40
Видимость:16 км
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