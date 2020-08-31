Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до +35° (карта)

08:00, 31 августа 2020
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Жарко будет по всей стране.

В Украине сегодня будет жарко / фото REUTERS
В Украине сегодня будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 31 августа, в Украине без осадков, температура днем до +35°.

Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода

На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины без осадков. Температура до +33°.

В северных областях также облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +34°.

Погода в Украине на 31 августа / УНИАН
Погода в Украине на 31 августа / УНИАН

Погода в Украине

До конца августа по всей Украине будет держаться жаркая и солнечная погода. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. 

Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что погода в сентябре 2020 в Украине будет преимущественно теплой, заморозков и сильных дождей не ожидается.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#жара в Украине
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