Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до +35° (карта)

Жарко будет по всей стране.

В Украине сегодня будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 31 августа, в Украине без осадков, температура днем до +35°.

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На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины без осадков. Температура до +33°.

В северных областях также облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +34°.

Погода в Украине на 31 августа / УНИАН

Погода в Украине

До конца августа по всей Украине будет держаться жаркая и солнечная погода. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов.

Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что погода в сентябре 2020 в Украине будет преимущественно теплой, заморозков и сильных дождей не ожидается.