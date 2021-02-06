Сильные морозы и снегопады: синоптики сделали прогноз погоды на 7 февраля
Ряд регионов засыплет снегом.
Синоптики прогнозируют по-настоящему зимнюю погоду на воскресенье, 7 февраля.
Сильный снег, метели и мороз до -20°: в Укргидрометцентре дали прогноз на начало неделиКарта прогноза размещена на сайте Украинского гидрометцентра.
В двух областях – Черниговской и Сумской ночная температура ожидается ниже -20 градусов.
При этом сильный снег прогнозируется в ряде регионов: Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская и Львовская области.
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