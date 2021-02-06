Сильные морозы и снегопады: синоптики сделали прогноз погоды на 7 февраля

20:15, 6 февраля 2021
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Ряд регионов засыплет снегом.

Прогноз погоды на 7 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды на 7 февраля / фото УНИАН

Синоптики прогнозируют по-настоящему зимнюю погоду на воскресенье, 7 февраля.

Сильный снег, метели и мороз до -20°: в Укргидрометцентре дали прогноз на начало неделиКарта прогноза размещена на сайте Украинского гидрометцентра.

В двух областях – Черниговской и Сумской ночная температура ожидается ниже -20 градусов.

При этом сильный снег прогнозируется в ряде регионов: Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская и Львовская области.

Прогноз погоды на 7 февраля / фото meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 7 февраля / фото meteo.gov.ua

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Автор: Катерина Шварц

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