Эксперт отмечает, что сейчас в стране еще нет "бабьего лета".

Синоптик "Украинского гидрометеорологического центра" Наталья Птуха рассказала, что будет с погодой: сколько еще в Украине продлится метеорологическое лето и что является признаком наступления метеорологической осени.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, наступила ли уже метеорологическая осень. "Метеорологическая осень еще не наступила ... у нас продолжается метеорологическое лето. Или климатическое, как его еще называют. И завершением метеорологического лета считается, когда средняя суточная температура составляет в течение трех дней, не менее трех дней, 15 градусов и меньше", - пояснила Птуха.

Сейчас же средняя суточная температура для Киевской области и многих других регионов составляет от 17 до 20 градусов.

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"Чуточку ниже, возможно, будет завтра. Ведь у нас сейчас через территорию Украины начинает проходить холодный атмосферный фронт с запада. Его влияние уже ощутили западные области. Он продвигается дальше", - отметила синоптик.

Так, добавила она, уже под вечер это почувствует и центральная, и северная Украина. А завтра - левобережье, где этот атмосферный фронт обострится, и может привести к значительным дождям в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

"Этот фронт немного собьет температуру, но не сильно. Ведь после него снова на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления. Погода без осадков и солнышко обеспечат в дневные часы температуру в пределах 19-24 градусов. И среднесуточная температура не будет ниже 15 градусов", - рассказала Птуха.

Так, на вопрос, сколько еще продлится метеорологическое лето, не учитывая этого небольшого перерыва, эксперт сказала: "по прогнозам, ближайшие дней до 10-ти. Середина третьей декады. То есть числа до 25-го, скажем, насколько мы можем прогнозировать".

Птуха также подчеркнула, что сейчас – не "бабье лето", как некоторые ошибочно считают. "Это нельзя так называть. Это продолжается теплая погода, мягкий переход из лета в осень", - пояснила она.

Синоптик пояснила, что официально не существует такого определения как "бабье лето" - это некое народное определение. "И это, скажем так, считают, когда уже после первых заморозков, после первого арктического вторжения холода снова наступает период теплой погоды, когда антициклон, без осадков и солнечно. Преимущественно, это у нас где-то на конец сентября - октябрь приходится этот период", - сказала Птуха.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее на сегодня, 14 сентября, в Киеве и Киевской области был объявлен I уровень опасности. По данным синоптиков, утром и в течение дня в Киевской области ожидались грозы.

Согласно прогнозу, несмотря на осадки, температура в Киеве не снизится: днем воздух прогреется практически до +28°.

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