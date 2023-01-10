В некоторых областях Украины ожидается гололед и гололедица на дорогах.

В некоторых областях Украины 11 января на дорогах будет скользко. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"По сообщению Укргидрометцентра, сегодня и завтра в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается гололед, на дорогах гололедица",- говорится в предупреждении.

Как сообщается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

В ведомстве отметили, что такие погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц и призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

В Украине ожидается изменение погоды: что известно

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидается постепенное повышение температуры, осадки и ветер в первой половине недели.

По прогнозам, 10-11 января в западных, Винницкой и большинстве северных областей, а 12 января на Закарпатье и крайнем юге ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. А 13 января в северных, центральных областях и в Карпатах пройдет небольшой снег, в южных областях и на Закарпатье - мокрый снег и дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: