Потоп в Кирилловке: люди лопатами выгребают воду из домов (видео)

Люди передвигаются по городу в резиновых сапогах.

Ливень затопил Кирилловку / скриншот

Мощный ливень в Кирилловке Запорожской области затопил прибрежные здания и разрушил некоторые временные сооружения.

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Местные жители лопатами выгребают воду из помещений кафе, баров и магазинов. Видео они опубликовали в соцсетях, сообщает ТСН.

Воды на улицах населенного пункта остается еще немало, в некоторых местах по щиколотку. Люди передвигаются в резиновых сапогах. На некоторых улицах электроснабжение пока не восстановлено.

Напомним, в понедельник, 27 июля, в Хмельницкой области прошел сильный ливень, который сопровождался шквалистым ветром до 20 м/с.