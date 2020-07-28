Потоп в Кирилловке: люди лопатами выгребают воду из домов (видео)

15:06, 28 июля 2020
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Люди передвигаются по городу в резиновых сапогах.

Ливень затопил Кирилловку / скриншот
Ливень затопил Кирилловку / скриншот

Мощный ливень в Кирилловке Запорожской области затопил прибрежные здания и разрушил некоторые временные сооружения.

Мощный ливень затопил села на Закарпатье (видео)

Местные жители лопатами выгребают воду из помещений кафе, баров и магазинов. Видео они опубликовали в соцсетях, сообщает ТСН.

Воды на улицах населенного пункта остается еще немало, в некоторых местах по щиколотку. Люди передвигаются в резиновых сапогах. На некоторых улицах электроснабжение пока не восстановлено.

Напомним, в понедельник, 27 июля, в Хмельницкой области прошел сильный ливень, который сопровождался шквалистым ветром до 20 м/с.

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Теги: #погода#потоп#Кирилловка
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