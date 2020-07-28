Поваленные деревья и подтопленные дома: в Хмельницкой области бушевала непогода
Вчера в Хмельницкой области прошел сильный ливень.
В понедельник, 27 июля, в Хмельницкой области прошел сильный ливень, который сопровождался шквалистым ветром до 20 м/с.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +34° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Чрезвычайникам пришлось распиливать поваленные деревья, которые перекрывали движение автотранспорта между селами Сахновцы и Махновцы Изяславского района, и в областном центра на улицах Казацкая и Заводская.
На ул. Проскуровской в результате сильного порыва ветра дерево упало на жилой дом. Бойцы ГСЧС дополнительно привлекли тяжеловесный кран, а также автолестницу. С помощью бензопилы спасатели распилили дерево и убрали его с фасада жилого дома.
Обильный ливень вызвал подтопление приусадебных участков и частных домовладений в с. Вився Чемеровецкого района и в областном центре на улицах Плоска, Курчатова, Кооперативная, а также на переулке Дальнем. Кроме этого, на ул. Курчатова, 4/3, чрезмерные осадки вызвали подтопление учебно-воспитательного комплекса №7. Во всех случаях бойцы ГСЧС с помощью мотопомп проводили откачку воды. Всего подразделения Службы спасения области откачали свыше 1000 куб. м воды с территории частных домовладений и НВК №7.
На вул. Щедрина в г. Хмельницкий в результате сильного порыва ветра сняло крышу с двухэтажного частного жилого дома, вследствие чего вода начала просачиваться в комнаты.
В целом на ликвидацию последствий ненастья от ГСЧС привлекалось 12 единиц техники и 49 спасателей. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и травм.
Напомним, во вторник, 28 июля, на юге и востоке Украины ожидаются грозы.
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