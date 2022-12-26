В течение дня температура в столице поднимется до +5°.

Во вторник, 27 декабря, в Киеве ожидается пасмурная и дождливая погода с сильным ветром. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Дождь в столице будет идти всю ночь и продлится днем. В темное время суток температура в столице будет около +1°...+2°, а днем потеплеет до +5°.

Ветер бдет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 3,3 - 6,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-747 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, сильный дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°. сильный дождь.

В Тернополе 27 декабря ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +8°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +2° днем +6°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+4°, мокрый снег.

В Одессе 27 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +8°.

В Херсоне во вторник ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, снег с дождем.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, ливень.

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