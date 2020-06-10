В Киеве завтра температура до +32°, без осадков
В столице завтра сохранится жара.
Погода в Киеве 11 июня будет жаркой, температура днем до +32°.
Стало известно, когда в Украине спадет жара
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:08.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +16°
- Днепр+34°... +18°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+32°... +20°
- Кропивницкий+34°... +18°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+34°... +19°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+33°... +16°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+37°... +19°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+33°... +18°
- Черновцы+26°... +14°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:67 %
Давление:752 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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