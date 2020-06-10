В Киеве завтра температура до +32°, без осадков

17:00, 10 июня 2020
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В столице завтра сохранится жара.

В Киеве завтра будет жарко / УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / УНИАН

Погода в Киеве 11 июня будет жаркой, температура днем до +32°.

Стало известно, когда в Украине спадет жара

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:08.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

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Теги: #Киев#погода#жара
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