уже с сегодняшнего дня на погоду в столице будет влиять антициклон.

На этой неделе погода в Киеве будет спокойной и преимущественно без осадков, а с 6 ноября температура будет повышаться до +8 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По словам синоптиков, текущая неделя для столичного региона началась с ветреной влажной погоды, но с сегодняшнего дня усилит влияние антициклон с запада. Именно он обеспечит в столице преимущественно спокойную погоду без осадков.

"Во второй половине недели прослеживается тенденция к незначительному повышению температуры, как в дневные, так и в ночные часы. Поэтому, если одеваться тепленько, то следующие несколько дней будут довольно комфортными, как для ноября", - говорят синоптики.

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Так, по прогнозу, сегодня в Киеве еще будет максимум до +6°, а уже со среды воздух стабильно будет прогреваться до +8°.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 5 ноября

Сегодня на Киевщине, по данным Укргидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Осадков 5 ноября не ожидается.

Ветер будет северо-западный, его скорость снизится до 5-10 м/с. Температура днем по области ожидается от +3° до +8°, а в Киеве столбики термометров покажут +5°...+7°.

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