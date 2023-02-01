Среднемесячная температура в январе 2023 года была почти на три градуса выше нормы.

В этом году тепло в январе побило множество рекордов. В частности, январь вошел в десятку самых теплых в Киеве с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С", - сообщили климатологи.

По их данным, холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура опустилась под утро до -10°С, а теплее всего - 1 и 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +13,2°С, установив таким образом температурные рекорды. Как сообщается, эти дни января стали самыми теплыми за 143 года наблюдений в столице.

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В целом за месяц климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов.

Осадков в столице выпало лишь 19 мм или 51% климатической нормы. Нынешний январь занял 20 позицию в рейтинге самых сухих.

Температурные рекорды в Киеве

В середине января в Киеве фиксировали температурные рекорды три дня подряд. Так, 18 января аномальное тепло побило сразу несколько рекордов в столице. В частности, в этот день впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +7,3°. Это на 1,6 градуса выше предыдущего показателя 1993 года.

На следующий день в Киеве впервые за все время наблюдений максимальная температура воздух поднялся до +10 градусов.

Очередной температурный рекорд в столице было установлено и 20 января. Тогда в Киеве вначале за все время наблюдений максимальная температура воздуха поднялась до +10,2°С.

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