В столице Украины чувствуется запах гари

Киев снова накрыла пелена смога. На улицах украинской столицы плохая видимость и сильный запах гари.

Об этом свидетельствуют данные saveecobot.

На правом берегу в районе столичной Борщаговки уровень загрязнения воздуха достигает отметки в 181 – опасный уровень для здоровья. На левом берегу Киева ситуация с качеством воздуха лучше – опасный уровень загрязнения зафиксирован в районе Осокорков.

В то же время на карте видно, что в районах, где качество воздуха низкое, зафиксированы пожары как в населенных пунктах, так и в экосистемах. Возможно, именно из-за многочисленных возгораний Киев накрыл смог, ведь ветер из районов, где зафиксированы пожары, дует в сторону столицы.

В такой ситуации рекомендуется не открывать окна и избегать выхода на улицу, особенно людям, у которых есть проблемы с дыхательной системой.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 19 марта по уровню загрязненного воздуха Киев оказался на третьем месте в мире.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, для смога в Киеве было несколько причин, среди которых пожар на свалке в Новых Петровцах из-за безветренной погоды.

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