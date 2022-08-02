В этом году в июле в столице зафиксировали один температурный рекорд.

Июль 2022 в Киеве оказался теплее и суше нормы. За весь месяц был зафиксирован лишь один температурный рекорд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве составила +20,8°С, что на 0,5°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 18 июля, когда минимальная температура опустилась до +11,5°С, а теплее всего – 6 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,3°С, установив таким образом единственный за месяц температурный рекорд.

По данным специалистов, июль оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 40 мм, или 59% климатической нормы.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, погода в августе в этом году будет жарче, чем обычно.

По данным синоптиков, средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, а в Карпатах будет 17-19°. Это на 1,5-2 градуса выше нормы, сообщили в Укргидрометцентре.

Относительно осадков, то по прогнозу, их месячное количество ожидается на уровне 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что в пределах нормы.

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