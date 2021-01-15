В Киеве ожидается снегопад, дорожники перешли на круглосуточный режим работы
В связи с похолоданием в городе открыты 33 пункта обогрева, 10 из которых - в круглосуточном режиме.
В Киеве в течение дня снова ожидается снег, предупреждает власть.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации, дорожники КК «Киевавтодор» работают в круглосуточном режиме.
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«Работа спецтехники продолжаться и сегодня, поэтому призываем водителей не мешать процессу и не парковать авто вдоль проезжей части улиц и дорог», - призвали представители городской власти.
Отмечается, что по прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью температура может опуститься до 17 градусов мороза, днем - до 15 градусов мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января.
В связи с похолоданием в столице начали работать 33 пункта обогрева, 10 из которых - в круглосуточном режиме. Их адреса их обнародованы по ссылке.
Обращается внимание, что в пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. Их помещения оборудованы специальными местами для сидения, где каждый посетитель может отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Также в пунктах есть аптечки. Все пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты, при входе посетители проходят термоскрининг.
В КГГА отмечают, что из-за снижения температуры воздуха с сегодняшнего дня и до улучшения погодных условий отменено проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок.
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