март этого года занял лишь 12 место в рейтинге самых теплых.

В этом году март в Киеве оказался не слишком теплым, но с обильным количеством осадков. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8°С, что выше климатической нормы на 2,3°С", - сообщают синоптики.

По их данным, в рейтинге самых теплых март этого года занял 12 позицию.

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Холоднее всего, по данным синоптиков, было 8 марта, когда минимальная температура снизилась под утро до -4,8°С. А теплее всего было 31 числа, когда максимальная температура повысилась до +25,3°, установив таким образом температурный рекорд.

Осадков на проспекте Науки выпало 55 мм или 138% климатической нормы.

Аномальное тепло в конце марта в Киеве - детали

Бероезень 2024 в Киеве завершился аномально теплой погодой - в столице 31 числа зафиксировали сразу два температурных рекорда. Так, воздух в течение дня прогрелся до +25,3°С, что на 2,9 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1968 года.

Также среднесуточная температура 31 марта составила 16,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 1968 года на 1,6° градуса.

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