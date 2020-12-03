Завтра киевлян ждет облачная погода, воздух прогреется до +2°
В столице не ожидается осадков.
В пятницу, 4 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до +2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Осень не сдается: завтра в Украине внезапно потеплеет до +12°, в двух областях пройдет дождь (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем воздух прогреется максимум до +2°. Без осадков.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4,7 м/с.
Атмосферное давление - 752 мм рт. ст.
Народный прогноз на 4 декабря
4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. К этому дню нужно завершить все сельскохозяйственные работы. Очень большим грехом после Введения считается копание или же рыхление земли. Введение – это христианский праздник, что знаменовало собой начало зимнего цикла обрядности. Говорили: Введение придет, праздники приведет. И действительно, после Введения шел ряд очень популярных в народе праздников: Екатерины, Андрея, Варвары, Саввы, Николая, Анны и, наконец, Рождество, Новый год, Крещение. Категорически запрещается в этот день стирать белье, шить, копать землю, потому что Господь отпускает на Землю души праведных, чтобы они могли увидеть, "увидеть" свое тело. Отсюда еще одно название праздника — Видение. У крестьян были и суеверия, связанные с праздником Введения. Считалось, кто первым этот день зайдет в дом, то будет “полазником”, то есть тем, что приносит добро или какое-то бедствие. Соседи пытались утром не заходить друг к другу в гости, чтобы потом не было нареканий, что это они принесли в дом несчастье. Когда на Введение в дом первым войдет молодой, красивый, здоровый мужчина с деньгами, то это хорошая примета — весь год в доме будут все здоровы и вестись деньги. Приход в дом женщины, которая что-то хочет одолжить считался плохим знаком. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день — зима будет суровой.
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