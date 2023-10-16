В пятницу придет очередной атмосферный фронт, и погода снова испортится.

Неделя в украинской столице началась с небольшого дождя и сильных порывов ветра. Но уже завтра в Киеве и области будет облачно с прояснениями и без осадков, прогнозирует Украинский гидрометеорологический центр. Первую половину недели будет преобладать теплая погода.

"Атмосферный фронт, который принес дожди на территорию Киевщины уже отходит в восточном направлении. Поэтому следующие несколько суток (до пятницы) будет преобладать погода без осадков, но с не высокими значениями температуры – в дневные часы около +10°, а в ночные +2..+4°", – говорится в сообщении.

Уже в конце недели погода снова испортится. "В пятницу придет очередной атмосферный фронт, который повлечет дождливую погоду, кое-где даже с мокрым снегом, а также снижение температуры", – отмечают в Гидрометцентре.

Видео дня

Погода в Украине - последние прогнозы

На Украину надвигается холодная погода с дождями и даже мокрым снегом. В течение текущей недели температура ночью местами будет опускаться ниже 0 градусов Цельсия. В большинстве регионов будут фиксировать понижение температуры.

Уже сейчас в Карпатах погода почти зимняя. На горе Поп Иван Черногорский температура уже опустилась до -6 градусов Цельсия.

Вас также могут заинтересовать новости: