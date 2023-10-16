В понедельник, 16 октября, в Киеве ожидается резкое и ощутимое похолодание. Температура снизится на 5-6 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +7° и пройдет дождь, а днем столбики термометров не поднимутся выше +10° и будет немного облачно.
Холода добавит западный ветер, скорость которого составит 3,1 - 4,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 16 октября - прогноз по городам Украины
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +9°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Тернополе 16 октября ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
В Виннице сегодня будет +5°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью +6° днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+10°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, сильный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+13°, дождь.
В Одессе 16 октября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°, небольшой дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, сильный дождь.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +5°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +10°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+15°, сильный дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +17°, ливень.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +18°, дождь.