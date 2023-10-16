Температура в столице упадет на 5-6 градусов.

В понедельник, 16 октября, в Киеве ожидается резкое и ощутимое похолодание. Температура снизится на 5-6 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +7° и пройдет дождь, а днем столбики термометров не поднимутся выше +10° и будет немного облачно.

Холода добавит западный ветер, скорость которого составит 3,1 - 4,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-745 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 16 октября - прогноз по городам Украины

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Тернополе 16 октября ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Виннице сегодня будет +5°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +6° днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+10°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+13°, дождь.

В Одессе 16 октября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +5°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+15°, сильный дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +17°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +18°, дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: