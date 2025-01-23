Синоптики объявили предупреждение и для Киевской области.

Сегодня, 23 января, на утро в Киеве объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях также актуально для Киевской области.

"Утром 23 января налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

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Из-за непогоды на Киевщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Синоптики добавляют, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В четверг, 23 января, украинцам следует готовиться к пасмурной и влажной погоде, которую будут сопровождать туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Почти по всей стране будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя.

По словам Наталки Диденко, только в западных регионах обойдется без осадков. В то же время в Карпатах и на Закарпатье будет оставаться сыро, вероятен мокрый снег.

Температура ночью составит около 0 градусов, а в восточных областях будет колебаться от -1 до -4 градусов. В дневные часы температура воздуха будет подниматься от 0 до +4 градусов, а в южных регионах и местами на западе столбики термометров достигнут +3...+7 градусов.

В столице 23 января ожидается мокрый снег и туман, сообщает Наталка Диденко. В течение дня температура в Киеве будет держаться в пределах 0...+2 градусов.

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