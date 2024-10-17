Ближайшие ночи в Киеве прогнозируют с сильными заморозками. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, ночью 18-20 октября в столице ожидаются заморозки от 0 до -3°. Днем температура воздуха в Киеве 8-10 выше нуля.
Речь идет о II уровне опасности метролгических явлений, оранжевый.
Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут привести к гололедице на дорогах.
В связи с указанным, водителям рекомендуют:
- не превышать скорость;
- избегать резких маневров на дороге;
- соблюдать безопасную дистанцию;
- во время остановок включать аварийную световую сигнализацию.
Не лишним также будет следить за чистотой лобового стекла, избегать запотевания стекол.
Погода 18 октября - прогноз по Украине
Как ранее сообщал УНИАН, накануне выходных, 18 октября, украинцев ждет преимущественно сухая, но холодная погода. Небольшие дожди ожидаются лишь в Крыму, Харьковской и Донецкой областях. Столбики термометров покажут +6°...+10°, на западе страны воздух прогреется до +10°...+12° и только в Закарпатской области столбики термометров поднимутся до +14°.
Согласно народным приметам, если 18 октября снег не упадет - зима не скоро наступит.