Граждан предупреждают о возможной гололедице на дорогах.

Ближайшие ночи в Киеве прогнозируют с сильными заморозками. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, ночью 18-20 октября в столице ожидаются заморозки от 0 до -3°. Днем температура воздуха в Киеве 8-10 выше нуля.

Речь идет о II уровне опасности метролгических явлений, оранжевый.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут привести к гололедице на дорогах.

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В связи с указанным, водителям рекомендуют:

не превышать скорость;

избегать резких маневров на дороге;

соблюдать безопасную дистанцию;

во время остановок включать аварийную световую сигнализацию.

Не лишним также будет следить за чистотой лобового стекла, избегать запотевания стекол.

Погода 18 октября - прогноз по Украине

Как ранее сообщал УНИАН, накануне выходных, 18 октября, украинцев ждет преимущественно сухая, но холодная погода. Небольшие дожди ожидаются лишь в Крыму, Харьковской и Донецкой областях. Столбики термометров покажут +6°...+10°, на западе страны воздух прогреется до +10°...+12° и только в Закарпатской области столбики термометров поднимутся до +14°.

Согласно народным приметам, если 18 октября снег не упадет - зима не скоро наступит.

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