По словам ученых, единственный способ остановить повышение глобальной температуры - резко сократить выбросы парниковых газов.

Минувший январь оказался самым теплым в мире за всю историю, пишет Reuters.

Согласно данным Службы по изменению климата Copernicus Европейского Союза (C3S), прошлый месяц превзошел предыдущий самый теплый январь, который наблюдался в 2020 году.

Напомним, что весь 2023 год был признан самым жарким на планете, начиная с 1850 года. По словам ученых, к повышению температуры привело антропогенное изменение климата и погодное явление Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана.

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Как сообщает агентство, каждый месяц, начиная с июня, был самым жарким в мире за всю историю наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.

"Это не только самый теплый январь за всю историю наблюдений, но мы также только что пережили 12-месячный период, когда температура более чем на 1,5 градуса превышала доиндустриальный базисный период", - сказала заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

Ученые говорят, что быстрое сокращение выбросов парниковых газов - единственный способ остановить повышение глобальной температуры.

Тем временем американские ученые заявили, что 2024 год с вероятностью один из трех будет еще более жарким, чем прошлый год, и с вероятностью 99% попадет в пятерку самых теплых лет.

Рекордный 2023 год - итоги для Киева

Для Киева 2023 год также оказался вторым из самых теплых за все время наблюдений после аномально теплого 2020 года. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила +10,8°С, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

11 месяцев в столице оказались теплее нормы. Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов.

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