Также в столице вероятен мокрый снег или снег.

В четверг, 8 февраля, в Киеве ожидается резкое изменение погоды. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров снизятся до +4° и продолжат снижаться в течение дня до +1°...+2°. Ближе к ночи на 9 февраля в Киеве уже будет мороз -1°. Четверг будет пасмурным, вероятен снег или мокрый снег.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, без сильных порывов. Атмосферное давление слегка повысится, но все равно будет значительно ниже нормы, 738-741 миллиметров ртутного столба.

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Погода 8 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +3°, снег.

В Тернополе 8 февраля ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в четверг будет ночью 0° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+5°, мокрый снег.

В Одессе 8 февраля - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +13°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +2°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +5°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +6°...+11°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +7°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь.

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