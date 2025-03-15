Температура в столице снизится уже сегодня.

В Киеве с сегодняшнего дня ожидается заметное ухудшение погоды. Весна берет павзу - в столицу возвращается зимний холод с дождями и мокрым снегом. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По ловам синоптиков, в ближайшие 5 суток жителям Киевщины и г. Киева придется смириться с возвращением из приятной апрельской погоды в малокомфортную, но которая уже будет соответствовать календарю.

"В выходные ухудшение погодных условий обусловит циклон и связанные с ним атмосферные фронты: дождь, в воскресенье с мокрым снегом", - прогнозируют синоптики.

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В понедельник, по их данным, на Киевщине пройдет небольшой снег, а уже в дальнейшем ожидается погода без существенных осадков.

Ночью будет холодать до 0...-7°, а дневные максимумы постепенно снизятся до 0°...+6°.

Погода в Киеве - прогноз на выходные

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в Киеве возможен небольшой дождь, однако уже завтра существенных осадков не ожидается.

В субботу температура воздуха начнет снижаться с +10...+12°C до +5...+7°C.

"В воскресенье в течение дня одевайтесь теплее, столбики термометров будут колебаться около +2...+5 градусов, очень холодно!" - предупредила Наталка Диденко.

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