Температура в столице повысится до +16°.

Пятница, 14 марта, в Киеве будет последним теплым днем перед похолоданием. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +12°, а днем температура повысится до +16°. Уже вечером начнется похолодание - температура снизится до +9°...+11°. Ожидается ясная погода с достаточным количеством солнца.

Ветер останется 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, но начнет повышаться, 736-742 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +14°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Тернополе 14 марта ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +17°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +9°...+18°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+13°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +9°, днем +15°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+19°.

В Одессе 14 марта - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +19°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +14°...+19°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +11°, днем +22°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +11°, днем +22°.

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