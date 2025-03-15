Сегодня температура начнет снижаться, а в понедельник холод охватит уже всю страну.

В Украине с сегодняшнего дня ожидается похолодание, которое с понедельника, 17 марта, охватит уже всю страну. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украину на выходных придет новая свежая воздушная масса арктического происхождения", - сообщила она.

По данным синоптика, в западных областях и в большинстве северных температура воздуха составит в течение дня +3...+9 градусов. На остальной территории Украины в субботу еще ожидается +12...+20 градусов, но в воскресенье тепло останется только на юге и юго-востоке Украины. В понедельник, 17-го марта, похолодание охватит уже всю Украину.

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"Из-за такого существенного похолодания 15-го марта дожди на западе и севере Украины местами будут переходить в мокрый снег", - предупредила Наталка Диденко.

В центральных областях, по ее данным, будет преобладать дождь, а на юге и юго-востоке в течение выходных осадков не предвидится.

Погода в Киеве

В Киеве, по данным синоптика, сегодня есть вероятность небольшого дождя, а уже завтра будет без существенных осадков.

В субботу в столице постепенно будет холодать от +10...+12 до +5...+7 градусов.

"В воскресенье в течение дня одевайтесь теплее, столбики термометров будут колебаться около +2...+5 градусов, очень холодно!" - предупредила Наталка Диденко.

Похолодание и осадки в Украине

В Украине на сегодня, 15 марта, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды, которая будет бушевать на западе страны.

По данным Укргидрометцентра, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются значительные дожди, местами с мокрым снегом.

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