Укргидрометцентр предупреждает о грозе и порывах ветра.

На сегодня, 25 июля, в Киеве и Киевской области объявлен І уровень опасности из-за ухудшения погоды. Предупреждение об опасном метеорологическом явлении обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Днем 25 июля по Киевщине грозы. І уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, сегодня на Киевщине ожидается переменная облачность. Днем также пройдет кратковременный дождь.

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Ветер ожидается южный, его скорость составит 7-12 м/с, днем местами прогнозируются порывы 15-20 м/с.

Температура днем по области составит 27-32°; в Киеве столбики термометров покажут 28-30°.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, 25 июля жара в большинстве областей Украины усилится. На Западе и севере ожидаются дожди и грозы.

В западных областях столбики термометров сегодня будут показывать +25°...+29°, на севере воздух прогреется до +29°...+30°. В восточных областях будет от +28° до +30°. Жарче всего сегодня будет в центральной части Украины, +29°...+32°. На юге температура будет держаться в пределах +27°...+30°.

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