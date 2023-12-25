Во вторник, 26 декабря, киевлян ждет самый теплый день недели. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью столбики термоетров в столице покажут +3°...+4°, а днем воздух прогреется до +9°. Будет пасмурно, днем ожидается дождь.
Прохлады добавит западный и юго-западный ветер, скорость которого будет около 10 м/с, а скорость порывов достигнет 15-20 м/с. Атмосферное давление пониженное, 738-741 миллиметр ртутного столба.
Погода 26 декабря - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +10°, небольшой дождь.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +10°, дождь.
В Тернополе 26 декабря ночью будет +6°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
В Виннице завтра завтра будет +6°...+12°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник будет ночью +4° днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+8°.
В Одессе 26 декабря - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +13°.
В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+5°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +6°...+11°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +6°.