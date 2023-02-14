Максимально воздух в столице погреется до +1 градуса.

В среду, 15 февраля, в Киеве ослабнет ветер, а столбики термометров немного сползут вниз. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будеот от -1° до 0°, а днем температура будет в пределах 0°...+1°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет северо-западный, его скорость составит 2,8 - 3,5 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 755-756 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +4°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +4°.

В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -3°, днем +3°.

В Тернополе 15 февраля ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -2°...+3°, практически безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью -2° днем +2°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -5°...-1°, снег.

В Одессе 15 февраля - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, снег, -4°...-2°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениямИ, небольшой снег, температура ночью -2°, днем 0°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -1°.

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