В среду, 15 февраля, часть Украины накроют осадки. Снежить будет на востоке, а также в некоторых центральных областях и в Крыму. Температура на Левобрежье будет держаться в пределах -1°...+1°, на западе Украины будет сухо, а воздух прогреется до +2°...+6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +4°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +4°.
- В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -3°, днем +3°.
- В Тернополе 15 февраля ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
- В Виннице завтра будет -2°...+3°, практически безоблачно.
- В Житомире в среду будет ночью -2° днем +2°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -5°...-1°, снег.
- В Одессе 15 февраля - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-1°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°, снег.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, снег, -4°...-2°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениямИ, небольшой снег, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -1°.
Приметы погоды 15 февраля
15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.