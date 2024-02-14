Осадков в столице не ожидается, но будет пасмурно.

В четверг, 15 февраля, киевлян ждет пасмурный и прохладный день. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Столбики термометров ночью покажут +2°...+3°, а днем будет не выше +3°...+4°. Весь день будет пасмурно, однако существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с севера, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит постепенно повышаться, 751-753 миллиметра ртутного столба.

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Погода 15 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Тернополе 15 февраля ночью будет 0°, днем +5°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +6°.

В Виннице завтра будет +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +1° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+5°, мокрый снег.

В Одессе 15 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+6°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.

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