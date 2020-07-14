Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года.

В Харькове зафиксировали рекордное количество осадков / Фото УНИАН

В Харькове выпало рекордное количество осадков за последние 139 лет.

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Об этом сообщается на странице Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.

«Начиная с вечера 13 июля и до 9:00 14 июля, по Харькову и области прошли сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года и составлял 83 мм», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по области за ночь больше всего выпало дождя на метеостанции Слобожанское (примерно 50 км к юго-востоку от Харькова) - 104 мм.

В центре добавили, что поскольку днем 14 июля вероятность дождя сохраняется, то суммарное количество осадков до конца суток может увеличиться.

«Для лесостепной зоны такие интенсивные осадки являются редким явлением. Причиной таких обильных осадков стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интенсивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, то зона осадков стояла почти неподвижно над центральными районами области», - пояснили гидрометеорологи.