Мощный ливень превратил улицы Харькова в реки (видео)
Дождь шел почти всю ночь и продолжается утром.
Вечером 13 июля в Харькове начался сильный дождь.
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Сильно подтопило улицы в центре, проспект Гагарина, Клочковскую. В некоторых местах уровень воды достигает 40 сантиметров, сообщает Status quo.
С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжается утром.
По состоянию на утро на некоторых улицах города уровень воды достигает фар автомобилей и почти что колен прохожих. В частности, непростая ситуация на Салтовке, в районе метро "Студенческая" и "Барабашово", а также в пос. Жуковского. На кадрах с места событий видно, что машины с трудом передвигаются по воде.
Напомним, во вторник, 14 июля, в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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