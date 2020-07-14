Мощный ливень превратил улицы Харькова в реки (видео)

Дождь шел почти всю ночь и продолжается утром.

Мощный ливень превратил улицы Харькова в реки / twitter.com/h_kharkov

Вечером 13 июля в Харькове начался сильный дождь.

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Сильно подтопило улицы в центре, проспект Гагарина, Клочковскую. В некоторых местах уровень воды достигает 40 сантиметров, сообщает Status quo.

С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжается утром.

По состоянию на утро на некоторых улицах города уровень воды достигает фар автомобилей и почти что колен прохожих. В частности, непростая ситуация на Салтовке, в районе метро "Студенческая" и "Барабашово", а также в пос. Жуковского. На кадрах с места событий видно, что машины с трудом передвигаются по воде.

Напомним, во вторник, 14 июля, в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.