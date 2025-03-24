В городе и области сегодня будет ветрено.

В Днепре на понедельник, 24 марта, объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

По территории Днепропетровской области также объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"Днем 24 марта в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

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Из-за непогоды введен уровень опасности I, желтый.

Погода в Днепре 24 марта

В понедельник на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Ветер будет юго-восточный, 7-12, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области +10°...+15°. В Днепре столбики термометров покажут +11°...+13°.

Погода 24 марта - прогноз по Украине

В понедельник, 24 марта, в Украине будет царить теплая погода, хотя стоит ожидать дожди и порывы сильного ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди охватят западные и северные регионы страны.

Температура будет достаточно комфортной, по ее словам, от +10 до +16 градусов. Только по линии от Черниговщины до Одесской области может быть немного прохладнее из-за гребня свежего воздуха.

Также Диденко предупредила о сильном ветре, который будет присутствовать на большей части территории.

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