Сегодня, 24 марта, дожди в Украине продолжатся, но температура на западе страны вновь повысится до +13°...+16°, а на Закарпатье вообще ожидается до +18°. Осадки ожидаются местами в западных и северных областях. На остальной территории будет сухо и немного облачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +16°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°. небольшой дождь.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°, дождь.
- В Тернополе 24 марта ночью будет +3°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.
- В Виннице сегодня будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+13°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодня будет ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+12°.
- В Одессе 24 марта - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +10°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +2°, а днем +12°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+15°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +13°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.
24 марта - приметы погоды
В этот день вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.