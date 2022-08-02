По данным синоптиков, Украину накрыло поле пониженного давления.

В ближайшие три дня в Украине ожидаются дожди с грозами. Осадки накроют почти всю территорию страны, кроме большинства западных областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики пояснили, что до пятницы над Украиной будет наблюдаться поле пониженного давления. В это время ожидаются дожди и грозы. Температурный фон существенно не будет меняться.

"В ближайшие трое суток в Украине, кроме большинства западных областей, пройдут кратковременные дожди с грозами", - сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщается, днем в южных и восточных областях в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью составит 13-18°, на побережье морей - до +21°; днем 23-28° тепла, на Закарпатье - до +32°.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня во многих областях Украины объявили І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, 2 августа в центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, днем на юге и востоке страны в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/сек.

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