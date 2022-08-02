Сегодня, 2 августа, во многих областях Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"2 августа в центральных, южных и восточных областях грозы, днем на юге и востоке страны в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Также, по информации Укргидрометцентра, 2 августа в Киевской, Сумской, Винницкой, Одесской, Николаевской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +25°, легкий дождь.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Тернополе 2 августа ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.
В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +13°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
В Виннице сегодня будет +15°...+25°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+22°, гроза.
В Одессе 2 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°, легкий дождь.
В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +16°...+24°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+27°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +18°, днем +24°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +18°, днем +27°.