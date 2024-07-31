Повышение температуры воздуха ожидается уже в первой декаде августа.

В первой декаде августа Европу охватит новая волна мощной жары, столбики термометров будут показывать +40° и даже выше. Аномальные температуры затронут и Украину. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

В первой декаде августа ожидается развитие малоподвижного субтропического высотного гребня из Северной Африки в сторону Центральной и Южной Европы. По словам синоптика, есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к новой волне жары во многих европейских странах.

"Ожидается, что пик жаркой погоды в центральной и южной Европе придется на 5-15 августа. В этот период максимальные суточные температуры могут достигать местами +40 °С и выше", - прогнозирует Кибальчич.

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На фоне жары, по его словам, ожидаются также эпизоды опасных конвективных явлений - сильные ливни, разрушительные шквалы и крупный град (в основном это будет касаться Италии, Германии и некоторых стран центральной Европы).

"Постепенно субтропический гребень и связанная с ним аномально жаркая погода будет продвигаться в восточном направлении. Поэтому западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми, где будут фиксироваться максимальные показатели температуры +34...+38 °С", - сообщил эксперт по погоде.

Напомним, о том, что в августе в Украине ожидаются новые волны жары, говорит и синоптик Наталья Диденко.

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