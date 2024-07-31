Температура будет выше, чем обычно, а вот осадков выпадет в пределах нормы.

Погода в августе этого года будет жарче, чем обычно, а вот количество осадков ожидается в пределах нормы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 17-19°", - сообщают синоптики. Это на 2° выше нормы, а на юго-востоке страны температура будет выше нормы на 2.5 градуса.

Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 94-116 мм, что в пределах нормы.

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Мощная жара мчится в Украину - прогноз синоптика

В первой декаде августа 2024 года в Украине снова ожидается мощная жара. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, ориентировочно 5-15 августа есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к волне жары во многих европейских странах. Ожидается, что температура будет достигать местами +40 °С и даже больше. На фоне жары ожидаются также сильные ливни, разрушительные шквалы и крупный град. Впоследствии эта жара двинется в Украину.

Западные и южные области Украины, по прогнозу Кибальчича, встретят жаркую погоду первыми. Здесь будут фиксироваться максимальные показатели температуры +34...+38 °С.

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