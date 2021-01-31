Украину продолжит засыпать снегом: прогноз погоды на ближайшие дни

Временами ожидается усиление ветра.

Украину продолжит засыпать снегом / фото dsns.gov.ua

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили прогноз погоды в Украине на ближайшие двое суток – с 31 января по 2 февраля.

Читайте также Сильные метели, гололедица и сугробы: украинцев предупредили о существенном ухудшении погодыИнформация опубликована на официальном сайте ГСЧС.

«В ближайшие двое суток в Украине ожидается снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях пройдет значительный мокрый снег и дождь, ожидается налипание мокрого снега, гололед, а 31 января днем и в течение 2 февраля в большинстве областей будет без существенных осадков.

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