Синоптики прогнозируют грозы в Киеве в воскресенье
Осложнение погодных условий отвечает І уровню опасности.
В Киевской городской государственной администрации предупреждают о грозах 21 июня в столице.
Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
«Днем 21 июня в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды, грозы пройдут почти по всей стране.
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