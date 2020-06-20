Синоптики прогнозируют грозы в Киеве в воскресенье

17:00, 20 июня 2020
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Осложнение погодных условий отвечает І уровню опасности.

Синоптики прогнозируют грозы в Киеве / Фото УНИАН
Синоптики прогнозируют грозы в Киеве / Фото УНИАН

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о грозах 21 июня в столице.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Днем 21 июня в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды, грозы пройдут почти по всей стране.

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Теги: #погода
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