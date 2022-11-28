Сегодня утром во многих областях Украины видимость упадет до 200-500 метров.

Сегодня утром, 28 ноября, в Украине ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода ожидается на западе и севере нашей страны.

"28 ноября ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине будет пасмурно и прохладно. 28 ноября во многих областях на севере, в центре и на юге Украины пройдут дожди, а кое-где при снижении температуры возможен мокрый снег.

Также в большинстве областей немного похолодает, температура снизится один-два градуса. Однако на юге Украины столбики термометров наоборот поднимутся до +6°...+9°.

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