Сегодня утром, 28 ноября, в Украине ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, непогода ожидается на западе и севере нашей страны.
"28 ноября ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода на сегодня
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине будет пасмурно и прохладно. 28 ноября во многих областях на севере, в центре и на юге Украины пройдут дожди, а кое-где при снижении температуры возможен мокрый снег.
Также в большинстве областей немного похолодает, температура снизится один-два градуса. Однако на юге Украины столбики термометров наоборот поднимутся до +6°...+9°.