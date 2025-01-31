Почти по всей Украине объявили І уровень опасности (карта)

Непогода обойдет стороной лишь несколько областей.

На пятницу, 31 января, почти по всей Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"31 января в Украине утром туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

І уровень опасности, желтый, объявлен по всей стране, кроме таких областей:

Видео дня

Волынская;

Львовская;

Закарпатская;

АР Крым.

Сегодня днем приближение фронтального раздела с запада обусловит в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь. На остальной территории страны сохранится погода без осадков.

Температура днем повысится до +5°...+10°. На юге страны воздух прогреется до +10°...+15°.

На Киевщине сегодня будет облачно Без осадков, только днем местами по области пройдет небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области повысится до +5°...+10°, а в Киеве столбики термометров покажут +7°...+9°.

Погода в Украине меняется - что известно

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, хотя пока снижение температуры будет касаться только ночного времени, когда столбики термометров будут опускаться до -3°...-8°. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

В начале февраля, по ее словам, ожидается возвращение зимних холодов.

В частности, 2-3 числа температура и днем, и ночью будет колебаться от -3° до +3°. В южных и восточных областях 2 февраля будет несколько теплее - до +6°. Далее похолодание усилится, и ночью температура опустится до -3°...-8°.

Вас также могут заинтересовать новости: